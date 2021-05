Kreistag trifft sich in Bensheim

Bergstraße. Der Bergsträßer Kreistag kommt am Montag, 31. Mai, zu seiner nächsten Sitzung zusammen – der zweiten nach der Kommunalwahl vom 14. März. Sie beginnt um 16 Uhr in der Weststadthalle in Bensheim.

Großen Raum wird die Wahl von Repräsentanten des Kreises in verschiedene Gremien und Institutionen einnehmen. Vertreter werden in den neu zu bildenden Jugendhilfeausschuss gewählt, in den Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost, in den Gewässerverband, in den Wasserverband Hessisches Ried, in die Regionalversammlung Südhessen, in die Verbandsversammlung des kommunalen Gebietsrechenzentrums ekom21, in die Zweckverbände Tierkörperbeseitung Hessen Süd sowie Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) und Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) und in den Verband Region Rhein-Neckar.

Der Wahl-Marathon wird unterbrochen von der Beratung über die Gründung einer Gesellschaft zur Koordination und Umsetzung des Glasfaserausbaus. Anschließend steht ein Antrag der neuen Koalition aus CDU und Grünen auf Änderung der Hauptsatzung zur Debatte. Demnach sollen dem Kreisausschuss künftig 13 statt wie bisher zwölf ehrenamtliche Kreisbeigeordnete angehören.

Im Anschluss daran wird wieder gewählt: Es gilt, weitere ehrenamtliche Kreisbeigeordnete zu bestimmen, nachdem in der konstituierenden Sitzung nur elf gewählt worden waren.

Die Sitzung ist öffentlich, es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. kbw