Kreissieger des Mathematik-Wettbewerbs geehrt

Darmstadt/Bergstraße. Im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung wurden gestern die 27 südhessischen Kreissieger des landesweiten Mathematik-Wettbewerbs geehrt. Den Kreissiegern gratuliere Dirk Widuch, Verbandsgeschäftsführer Südhessen von Hessen-Metall. Hessenweit haben rund 49 000 Schüler der achten Klassen an dem Wettbewerb teilgenommen.

„Sich auf Kreisebene durchzusetzen, ist eine Leistung, auf der die Schülerinnen und Schüler sehr stolz sein dürfen“, betonte Widuch in diesem Zusammenhang.

Fünf Bergsträßer Sieger Die 27 südhessischen Kreissieger im Mathematik-Wettbewerb des Landes Hessen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Landkreise: Kreis Bergstraße: 5 – dies sind Anna Vettel (Heppenheim, Starkenburg-Gymnasium), Alberto Stefanetti und Dorina Lakatos (beide Alfred-Delp-Schule, Lampertheim) sowie Saad Iqbal und Miriam Kohl (beide Eigen-Bachmann-Schule, Wald-Michelbach). Stadt Darmstadt: 7 Kreis Darmstadt-Dieburg: 7 Kreis Groß-Gerau: 4 Odenwaldkreis: 3

Hessen-Metall unterstützt den hessischen Mathematik-Wettbewerb seit dem Jahr 2000 und ehrt die Jugendlichen, die sich als Kreis- oder Landessieger qualifizieren. „Sehr gut qualifizierte Beschäftigte sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Metall- und Elektro-Industrie. Mathematik ist Bestandteil zahlreicher Tätigkeiten in unserer Industrie und somit eröffnet ein Interesse an mathematischen Zusammenhängen vielfältige Möglichkeiten bei der Berufswahl“, so Widuch weiter.

Dies bestätigte auch Reinhard Pfeifer, Ausbildungsleiter bei Dentsply Sirona in Bensheim, der im Rahmen der Preisverleihung die Ausbildungsmöglichkeiten und dualen Studiengänge des Unternehmens vorstellte: „Ein gutes mathematisches Verständnis ist eine sehr wichtige Qualifikation für alle Berufe in der Industrie. Vor allem in den technischen Ausbildungsberufen und in den Ingenieurstudiengängen spielt die Mathematik von Anfang an eine sehr große Rolle.“

„Die Pandemie hat den Berufsorientierungsprozess leider viel schwieriger gestaltet, da bewährte Angebote nicht immer eins zu eins in digitale Formate überführt werden konnten“, sagte Dirk Widuch. „Die Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie suchen aber weiterhin Auszubildende und dual Studierende. Es zahlt sich aus, sich zu informieren und zu bewerben.“

Der hessische Mathematik-Wettbewerb wird bereits seit dem Jahr 1969 durchgeführt und ist seit 2001 für alle allgemeinbildenden Schulen in Hessen verpflichtend. Der Schwierigkeitsgrad ist der jeweiligen Schulform angepasst.

Die Spannung bleibt für die 27 ausgezeichneten Kreissieger auch nach der gestrigen Ehrung noch erhalten, denn der Wettbewerb ist noch nicht beendet. Die Klausur zur Ermittlung der Landessieger haben die Kreissieger geschrieben. Die Ehrung erfolgt am 14. Juli.

Umfassende Informationsmöglichkeiten und freie Stellen für Ausbildung und duales Studium in der Metall- und Elektro-Industrie bieten im Übrigen die Webseite www.me-vermitteln.de sowie die App ME-Berufe. red