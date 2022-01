Kreiskrankenhaus korrigiert Zitat

Bergstraße. Anna Lumpp, Pressesprecherin des Kreiskrankenhauses in Heppenheim, ist im Artikel „Im Heilig-Geist Hospital in Bensheim haben ungeimpfte Mitarbeiter Hausverbot“ aus der gestrigen Ausgabe ein logischer Fehler in einem Zitat aufgefallen. Demnach muss es heißen: „Die bis dato noch ungeimpften Mitarbeiter, ausgenommen genesene oder die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sind angehalten, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen.“ Im veröffentlichten Text hatte gestanden: „Die bis dato noch ungeimpften Mitarbeiter, welche nicht genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sind angehalten, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen.“ ssr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1