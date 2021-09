Kreisjugendring Bergstraße mit neuer Spitze

Bergstraße. Barbara Flößer von der Katholischen Jugend ist die neue Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJR). Gewählt wurde sie am vergangenen Montag bei der ersten analogen Mitgliederversammlung des Kreisjugendrings seit Beginn der Corona-Pandemie. Gastgeber war die Jugend der Segelfluggemeinschaft in Schwanheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Barbara Flößer löst den langjährigen Vorsitzenden Bruno Ehret von der Evangelischen Jugend ab, der sich auf eigenen Wunsch aus Altersgründen von dieser Position verabschieden wollte. Er freue sich, eine kompetente Nachfolgerin gefunden zu haben, betonte Ehret.

Flößer war lange Zeit Vorsitzende des KJR Gießen und bringt so eine große Erfahrung in Sachen Jugendverbandsarbeit mit in ihr neues Amt. Ehret selbst bleibt als Beisitzer dem Gremium an der Bergstraße erhalten und wird auch weiter seine Stimme im Jugendhilfeausschuss (JHA) für den KJR erheben.

Werner Hartel und sein Sohn David von der Sportjugend wurden als 2. Vorsitzender und als Kassenwart wiedergewählt. Johanna Dörfer von der Adventisten-Jugend bleibt Schriftführerin. Martin Beck von den Naturfreunden verlässt nach jahrzehntelanger Vorstandsarbeit den KJR, vertritt ihn aber wie Ehret weiterhin im JHA. Als Beisitzer bestätigt wurde Ulf Beyer von der Adventistenjugend, der für die KJR- Homepage verantwortlich zeichnet, und Elifcan Demir von der Alevitischen Jugend. Das Gremium hat sich durch die Wahl neuer Beisitzer verjüngt: Dabei sind Julia Keller und Ben Przybilla von der Sportjugend. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2