Kreishandwerkerschaft Bergstraße: Buchführung für angehende Meister

Bergstraße. Die Kreishandwerkerschaft Bergstraße bietet auch in diesem Jahr einen Einstiegskurs in die Buchführung an. Der Kurs stellt für angehende Meisterkandidaten und Interessierte eine gute Vorbereitung zur Meisterprüfung dar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In 40 Unterrichtsstunden werden die Grundkenntnisse der Buchführung zu den Themen Inventar und Inventur, Buchungssätze, Gewinn-und-Verlust-Rechnung, Bilanz sowie Gehalts- und Lohnbuchungen vermittelt.

Der Unterricht findet ab dem 27. Juni montags und mittwochs von 18 bis 21.15 Uhr statt. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2