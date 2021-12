Kreis weist auf Diabetes-Gefahr hin

Bergstraße. Die Zahl der an Diabetes Erkrankten ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. In Deutschland gibt es aktuell bereits rund acht Millionen Betroffene, schreibt der Kreis Bergstraße in einer Pressemitteilung.

Dauerhaft zu hoher Blutzucker schädige den gesamten Organismus. So erkrankten Diabetiker häufiger an Nierenversagen und Herz-Kreislauf-Leiden. „Viele der Patienten sterben an akuten Gefäßverschlüssen, vor allem an Herzinfarkt oder Schlaganfall. Dieses besondere Risiko wird oft unterschätzt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Neben familiärer Veranlagung, seien vor allem zu wenig Bewegung und falsche Ernährung die wichtigsten Risikofaktoren für Diabetes. Ein besonders wichtiger Baustein für einen gesundheitsbewussten Lebensstil, der dann auch wenig Platz für Diabetes lasse, sei deshalb regelmäßige sowie alters- und leistungsgemäße körperliche Bewegung. red