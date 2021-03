Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Bergstraße steht kurz vor der Schwelle von 100 und wird diese am heutigen Mittwoch überschreiten. In Frankfurt ist dies bereits am gestrigen Dienstag geschehen.

AdUnit urban-intext1

Für den Kreis Bergstraße wurden am Dienstagabend 77 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, u. a. aus Bensheim (9), Einhausen (1), Heppenheim (13), Lautertal (4), Lindenfels (1), Lorsch (1) und Zwingenberg (1). An Einrichtungen aktuell besonders betroffen ist u. a. die Karl-Kübel-Schule in Bensheim. Der Inzidenzwert für den Kreis wurde am Dienstagabend mit 94,79 angegeben. Am Montag hatte er noch bei 91,84 gelegen. Die britische Coronavirus-Mutation wurde mittlerweile 422 Mal in der Region nachgewiesen.

Nachdem die Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff vorsorglich ausgesetzt worden ist, sind im Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim am Montag einige Personen, die noch mit Astrazeneca versorgt werden sollten, stattdessen mit Biontech geimpft worden. „Dabei sprechen wir allerdings nicht von Hunderten. Es handelt sich nur um eine Hand voll Personen, die nicht mehr kurzfristig informiert werden konnten. Zum Beispiel, weil sie schon vor Ort oder unterwegs waren“, berichtet Johannes Bunsch aus der Pressestelle des Kreises Bergstraße.

Testungen in Bensheimer Apotheke

Mittlerweile ist im Kreisgebiet eine weitere Anlaufstelle für Corona-Schnelltests hinzugekommen: In der Apotheke am Hospital in Bensheim sind Testungen ohne Voranmeldung möglich montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags zusätzlich von 15 bis 17 Uhr. Alle aktuellen Infos zu Anlaufstellen gibt es auch unter: https://bit.ly/38GmaSb

AdUnit urban-intext2

Hessenweit sind am Dienstag 361 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 20. Die landesweite Inzidenz lag bei 89,1. Am Vortag hatte sie bei 88 gelegen.

Bouffier erwartet Fortschritte

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erwartet trotz der jüngsten Probleme mit Astrazeneca bis Ende Mai deutliche Fortschritte beim Impfen gegen das Coronavirus. Spätestens dann werde Hessen nach seiner Einschätzung über so viel Impfstoff verfügen, „dass wir breite Bevölkerungskreise erreichen“, sagte Bouffier am Dienstag in einer Regierungserklärung zur Bekämpfung der Pandemie vor dem Hessischen Landtag. Erfügte hinzu: „Ich halte auch die Erwartung, dass wir im Sommer zwischen 50 und 60 Prozent der hessischen Bevölkerung zweimal geimpft haben, für sehr realistisch.“

AdUnit urban-intext3

Bouffier wies darauf hin, dass das Land Hessen keinen Einfluss auf Menge und Art der Impfstoffe habe, die zur Verfügung stehen. Das erfahre auch die Landesregierung häufig erst vergleichsweise kurzfristig. Für eine möglichst breite Anwendung einer Teststrategie komme aus seiner Sicht eigentlich nur der Selbsttest in Betracht. Alles andere sei weder logistisch noch praktisch in absehbarer Zeit machbar. Die Landesregierung habe daher knapp 15 Millionen Testkits für die Selbsttests gesichert. Diese sollen nach den Worten Bouffiers in den Schulen bei Lehrern und Schülern sowie bei Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas eingesetzt werden.

AdUnit urban-intext4

Derweil wächst wegen der Verschiebung des Impfgipfels mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung. Nachdem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Wirkstoff ausgesetzt hatte, vertagten Bund und Länder ihre Entscheidung zum Impfstart in den Arztpraxen. Die dazu für diesen Mittwoch vorgesehene Telefonkonferenz von Merkel und den Ministerpräsidenten werde verschoben, bis eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zum weiteren Vorgehen vorliege, teilte ein Regierungssprecher mit.

Die Opposition hält dies für eine „schwere Fehlentscheidung“, wie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sich ausdrückte. „Unsere Forderung ist es, dass der Impfgipfel umgehend stattfindet.“ Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte: „Genau in solch unklaren Situationen braucht es dringend mehr Austausch und Koordination.“ Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte am Dienstag: „Wann, wenn nicht jetzt, muss über das Impfdebakel gesprochen werden?“

Mehrere weitere EU-Staaten haben die Verabreichung von Astrazeneca vorsorglich ausgesetzt. Hintergrund sind Meldungen von Blutgerinnseln, die in mehreren Ländern im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung mit dem Astrazeneca-Präparat aufgetreten sind. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Impfung und Blutgerinnsel wurde bisher in keinem der Fälle festgestellt. Ob tatsächlich ein solcher kausaler Zusammenhang besteht, wird untersucht. red/epd/dpa