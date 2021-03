Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Bund und Länder ringen um eine Aussicht auf weitere Lockerungen des monatelangen Corona-Lockdowns – trotz akuter Sorgen wegen wieder steigender Infektionszahlen. Vor Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch mahnte die Bundesregierung zur Vorsicht. Aus einigen Ländern kamen ebenfalls Warnungen vor großen neuen Lockerungen, nachdem am Montag bundesweit Friseure wieder öffneten. Zum Absichern weiterer Schritte schlägt das Bundesgesundheitsministerium zwei kostenlose Schnelltests pro Woche für alle Bürger vor. Sie sollen von geschultem Personal abgenommen werden können, etwa in Testzentren oder Praxen.

Das Landratsamt des Kreises Bergstraße hat für den Montag keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Allerdings habe es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. Es handele sich um eine 91-Jährige Person aus Wald-Michelbach. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Kreis Bergstraße auf 277.

Britische Variante breitet sich aus

Der Sieben-Tage-Wert pro 100 000 Einwohner liegt damit offiziell bei 84,46. Von Infektionsfällen seien derzeit die Carl-Orff-Schule in Lindenfels sowie die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim betroffen, heißt es aus dem Landratsamt.

Nach Angaben der Kreisverwaltung werden zwölf Infektionen mittlerweile der britischen Virusvariante zugeordnet sowie drei der südafrikanischen Mutation. Die brasilianische Virusmutation wurde demnach bisher nicht im Kreis Bergstraße nachgewiesen.

Derzeit befänden sich 35 Patienten mit einer bestätigten Corona-Infektion in Bergsträßer Krankenhäusern, heißt es vom Kreis weiter. Bei sieben weiteren liege ein Verdacht vor. Die Zahl der Bergsträßer, die sich wegen einer Infektion in einer Klinik – auch außerhalb des Kreises Bergstraße – befinden, gibt das Landratsamt mit 37 an.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In Hessen sind innerhalb eines Tages 243 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Die Zahl der damit in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um eins auf insgesamt 5825. Der Inzidenzwert für das Bundesland lag am Montag bei 65,5 nach 63,4 am Vortag. In den Regionen wies die Stadt Kassel mit 29,2 den niedrigsten Wert auf, der Lahn-Dill-Kreis mit 98,3 den höchsten.

Mit einem „Pakt für die Nachverfolgung“ sollen Corona-Infektionsketten in Hessen schneller und effizienter durchbrochen werden. Die Landesregierung habe diesen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten geschlossen, teilte die Staatskanzlei am Montag in Wiesbaden mit. „Sie verpflichten sich damit, die Voraussetzungen zu schaffen, die Kontaktnachverfolgung und die Unterbrechung der Infektionsketten noch weiter zu verstärken. Dies ist ein wichtiger Faktor für mögliche weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen“, sagte Staatskanzleichef Axel Wintermeyer der Mitteilung zufolge. Dazu gehört demnach eine Software, über die ab März alle coronarelevanten Daten flächendeckend zusammenlaufen sollen. Dadurch solle ein besserer Datenaustausch erreicht werden. Hessen habe damit einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz und des Bundes umgesetzt, hieß es weiter.

Nach zweieinhalb Monaten verordneter Schließung in der Corona-Pandemie dürfen Hessens Friseure seit Montag wieder ihre Salons öffnen. Schneiden, föhnen, legen und färben: Das finanziell arg gebeutelte Handwerk kann unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln wieder arbeiten. red/dpa