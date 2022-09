Kreis heizt früher ein als geplant

Bergstraße. Anders als geplant hat der Kreis Bergstraße in seinen Schul- und Verwaltungsgebäuden sowie weiteren Liegenschaften die Heizungen in dieser Woche bereits in Betrieb genommen.

Dies seit geschehen, um sicherzustellen, dass in den Räumen bereits morgens 19 beziehungsweise 20 Grad vorherrschen.

Die Kreisverwaltung reagierte damit auf die aktuell vorherrschenden Außentemperaturen und weicht von dem ursprünglich – im Rahmen der Energieeinsparmaßnahmen – geplanten Beginn der Heizperiode in eigenen Gebäuden ab, der für den 1. Oktober vorgesehen war. red