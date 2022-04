Der für die Lebensmittelkontrollen zuständige Kreis Groß-Gerau hat nach Bekanntwerden des Lebensmittelskandals in Südhessen erste Konsequenzen gezogen. "Besonders wichtig ist uns die nun veranlasste Änderung der Organisationsstruktur", sagten Landrat Thomas Will (SPD) und Gesundheitsdezernent Walter Astheimer (Grüne) am Mittwoch. Zudem seien personal-

...