Kreis Bergstraße richtet Hotline für Ukraine-Hilfe ein

Bergstraße. Der Kreis Bergstraße hat weitere Aktivitäten und vorbereitende Maßnahmen im Hinblick auf die Aufnahme und Integration von Menschen aus der Ukraine forciert. So wurde als Kontaktmöglichkeit für Bürger aus dem Kreis Bergstraße und auch für aus der Ukraine geflüchtete Menschen selbst eine „Ukraine-Hotline“ eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer 06252 / 15 4199 von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zu erreichen.

Mehrsprachige Ansprechpartner

„Über die Hotline geben wir erste Auskünfte zu häufig gestellten Fragen rund um diese Flüchtlingsthematik“, erklärt Landrat Christian Engelhardt. „Zudem werden hier Informationen darüber gegeben, an welche Stellen sich die im Kreis Bergstraße ankommenden Menschen aus der Ukraine mit ihren einzelnen Fragestellungen wenden können.“ Die Hotline sei mit Deutsch, Ukrainisch und Russisch sprechenden Ansprechpartnern besetzt.

Langfristig nutzbarer Wohnraum

Hinsichtlich der Unterbringung der Geflüchteten sei es das Ziel der Kreisverwaltung, Wohnraum zu nutzen und Einquartierungen in Turnhallen oder ähnlichen Gebäuden möglichst zu vermeiden. Damit dies gelingen könne, benötige die Verwaltung adäquate Räumlichkeiten: „Wer möglichen Wohnraum, der längerfristig für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden kann, zur Verfügung stellen kann, der möge sich bitte bei uns melden“, so Engelhardt. „Gesucht werden vor allem Wohnungen und Wohnhäuser, aber auch größere Wohn- oder Hotel-Immobilien, die als Sammelunterkünfte hergerichtet werden können.“ Eine entsprechende Kontaktaufnahme sei per E-Mail an ukrainehilfe@kreis-bergstrasse.de möglich. Dabei sollten möglichst die eigenen Kontaktdaten und genauere Angaben zum Wohnraum selbst (Wo befindet sich dieser? Wie groß ist die Wohnung/das Haus? Von wann bis wann stünde der Wohnraum zur Verfügung?) angegeben werden. red