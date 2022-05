Kreis Bergstraße plant weitere Angebote für Hebammen

Bergstraße. Zum Internationalen Tag der Hebammen am heutigen 5. Mai machen das Kreiskrankenhaus Bergstraße und die Bergsträßer Kreisverwaltung auf die Wichtigkeit von Hebammen und der Hebammentätigkeit in der Geburtshilfe aufmerksam.

Dr. Cordula Müller ist die Chefärztin der Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus Bergstraße. © Zelinger/KKB

Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos des Internationalen Tags der Hebammen „100 Jahre Fortschritt“ machen die Botschaften aus der regionalen Politik sowie aus der Familien- und Geburtshilfe deutlich, dass trotz der medizinischen Moderne die Expertise einer Hebamme in der Geburtshilfe unverzichtbar ist, um Frauen und Neugeborenenein selbstbestimmtes Geburtserlebnis und eine individuelle Nachbetreuung zu ermöglichen.

„Wir möchten damit nicht nur unseren großen Dank an die hervorragende Arbeit der Hebammen bei uns im Kreißsaal aussprechen, sondern auch deren essenzielle Notwendigkeit in der Geburtshilfe betonen – nicht nur an diesem Gedenktag, sondern an 365 Tagen im Jahr“, macht die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus Bergstraße, Dr. Cordula Müller, deutlich.

Betreuung sicherstellen

So bemühen sie und der Kreis sich auch außerhalb des heutigen Tages, Hebammen in der Region ein interessantes Arbeitsumfeld zu bieten und damit die Betreuung von Schwangeren und von Familien sicherzustellen.

Um die Hebammenarbeit im Kreiskrankenhaus nachhaltig zu stärken, wurde beispielsweise an der Kreisklinik in Heppenheim vor vier Jahren der hebammengeführte Kreißsaal eingeführt – ein Zusatzangebot, das Schwangeren im Rahmen des Krankenhauses die Möglichkeit gibt, ohne Eingriff von Medikamenten nur im Beisein der Hebamme zu gebären.

Schwierige Rahmenbedingungen

Gerade freiberufliche Hebammen sehen sich teils schwierigen Rahmenbedingungen ausgesetzt – das ist einer der Gründe, warum sich immer mehr Hebammen aus dem Beruf zurückziehen und der berufliche Nachwuchs ausbleibt.

„Als Kreis wollen wir hier im Rahmen unserer Möglichkeiten entgegensteuern und haben daher seit etwa zwei Jahren ein erfolgreiches Konzept zur Gewinnung neuer Hebammen etabliert“, erläutert Diana Stolz, Gesundheitsdezernentin und Erste Kreisbeigeordnete des Kreises Bergstraße.

Um das Netz freiberuflicher Hebammen auszubauen, gewährt der Kreis Hebammen, die sich neu im Kreis niederlassen, einen Zuschuss zur Erstausstattung. „Unser Ansatz hat durchaus Erfolg. Die Idee dazu kam übrigens von den bereits niedergelassenen Hebammen aus dem Kreis“, bilanziert die Gesundheitsdezernentin.

Gemeinsam mit dem Kreiskrankenhaus gebe es zudem Überlegungen, auch zukünftig weitere Angebote für Hebammen auf den Weg zu bringen, um die Hebammentätigkeit im Kreis sowie im Kreißsaal des Kreiskrankenhauses attraktiv zu machen und die unverzichtbare Hebammenbetreuung in der Region zu gewährleisten. red