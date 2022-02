Kreis Bergstraße mit höchster Corona-Inzidenz in Hessen

Bergstraße. Die Infektionszahlen in Hessen und in ganz Deutschland sinken seit einer Woche, die Experten sehen den Scheitelpunkt der Omikron-Welle inzwischen überschritten. Im Kreis Bergstraße – und auch im benachbarten Rhein-Neckar-Kreis – hat sich dieser Trend jedoch noch nicht nachhaltig eingestellt. Stattdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen zum Teil deutlich gestiegen, am Mittwoch auf 1747,9, was den höchsten Wert in Hessen bedeutete. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) immerhin, dass der Wert auf 1639,8 gesunken ist. Damit hatte der Landkreis aber erneut das höchste hessische Niveau zu verzeichnen.

Dem Gesundheitsamt in Heppenheim waren am Mittwoch 674 positive Tests gemeldet worden, am Vergleichstag eine Woche zuvor waren es noch 956 und damit fast 300 mehr gewesen. Von einer Trendwende kann jedoch wohl noch nicht die Rede sein: Für Donnerstag meldete Landrat Christian Engelhardt erneut 969 Infektionsfälle im Kreis.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 39 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

11 063 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 031 263. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 1023,4. Insgesamt 9129 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 19 mehr als am Vortag.

Angesichts der hohen Infektionszahlen im Kreis Bergstraße in den vergangenen Wochen wurde immer öfter die Frage aufgeworfen, wie belastbar die momentanen Daten überhaupt noch sind. Abgesehen von einer grundsätzlichen Dunkelziffer waren viele Gesundheitsämter zeitweise gar nicht mehr in der Lage, die Vielzahl von neuen Fällen zu registrieren, geschweige denn nachzuverfolgen. Zudem gab der Laborverband ALM zu bedenken, dass viele Infektionen aufgrund der Diskussion über eine Priorisierung nicht mehr mittels PCR-Test bestätigt und deshalb die Inzidenzen niedriger ausfallen würden, weil nur die PCR-bestätigten Fälle in die Statistik aufgenommen werden.

Auf diese Problematik angesprochen, wies das Bergsträßer Landratsamt in seiner Stellungnahme darauf hin, dass in Hessen derzeit die Pflicht bestehe, sich bereits nach einem positiven Antigentest unverzüglich in Isolation zu begeben. In einem weiteren Schritt sei außerdem jeder Bürger dazu verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu lassen.

„Aufgrund der bundesweiten Berichterstattung zu den PCR-Tests kommt es diesbezüglich teilweise zur Fehlannahme, dass dies nicht mehr erforderlich sei“, erklärt das Landratsamt. Für den Zeitraum der Testung sei es den zu Testenden gestattet, die Wohnung zu verlassen. Positive Ergebnisse werden demnach dem Gesundheitsamt je nach Test-Art entweder vom auswertenden Labor oder von der durchführenden Teststelle gemeldet. Bei einem negativen PCR-Test endet die Isolation, sobald die Person das negative Testergebnis erhält.

„Damit das Gesundheitsamt auch diese Fälle abschließen kann, bittet es darum, auch dieses Ergebnis über das entsprechende speziell dafür vorgesehene Meldeformular mitzuteilen“, heißt es in der Stellungnahme aus dem Landratsamt in Heppenheim. jün/red/ü

Info: www.kreis-bergstrasse.de/ aktuelles-veroeffentlichungen/ corona