Kreis Bergstraße meldet vier neue Infektionen

Wiesbaden/Bergstraße. Das Landratsamt in Heppenheim meldete am Montag vier weitere Corona-Infektionen für den Kreis Bergstraße, je zwei neue Fälle gab es in Lampertheim und Viernheim. Damit haben sich innerhalb der vergangenen sieben Tage 65 Personen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert, das ist der höchste Wert seit knapp zwei Monaten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner) für den Kreis gab das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) gestern mit 20,3 an, der Wert wird heute weiter leicht steigen. Insgesamt sind im Kreis (Stand gestern) 125 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Inzidenz in Hessen bei 18,7

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 30 der 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten. Zwei von ihnen benötigen eine intensivmedizinische Behandlung.

48 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert Koch-Instituts gestern in Hessen registriert worden, die Sieben-Tage-Inzidenz lag nahezu unverändert bei 18,7 (am Sonntag 18,6). Insgesamt 7587 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht; gestern ist kein weiterer Todesfall hinzugekommen. red/dpa

