Kreis Bergstraße: Glasfaser bis in jedes Gebäude

Bergstraße. Bis spätestens 2025 sollen alle Gewerbegebiete sowie die Hälfte aller Haushalte in der Region Frankfurt Rhein Main mit einem Glasfaser-Internetzugang erschlossen sein. Bis 2030 soll dies gar für 90 Prozent aller Haushalte gelten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies ist das ehrgeizige Ziel der in diesem Jahr gegründeten Gigabitregion Frankfurt Rhein Main GmbH. Die Akteure der GmbH forcieren hierfür ein konzertiertes Vorgehen der Kreisstädte, Landkreise und Kommunen der Region und kooperieren mit relevanten Telekommunikations-Unternehmen.

Auch der Kreis Bergstraße ist von Beginn an an diesem Projekt beteiligt und der Gesellschaft nun auch offiziell beigetreten, wie auch die Landkreise Groß-Gerau, Hochtaunus, Main-Kinzig, Main-Taunus, Offenbach, Rheingau-Taunus und Wetterau sowie die Städte Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden.

„Der Kreis beteiligt sich mit 13 seiner 22 Kommunen (die, die nicht Teil der IKBit sind) an der Gigabitregion Frankfurt RheinMain GmbH“, erklärt der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt. „Mit einem gemeinsamen Vorgehen innerhalb der Metropolregion werden wir flächendeckend und schnell eine leistungsfähige digitale Infrastruktur schaffen. Unser Ziel ist es, Glasfaser-Anschlüsse so rasch wie möglich in jedes Haus und jedes Unternehmen zu bringen. Dazu arbeiten wir im engen Schulterschluss mit der Privatwirtschaft. So wollen wir aufs Tempo drücken, die knapp bemessenen Baukapazitäten optimal nutzen und den hohen Investitionsbedarf bestmöglich bündeln. Ich verspreche mir aus der interkommunalen Zusammenarbeit wichtige Synergieeffekte. Das Projekt mit Gründung der GmbH ist ein zukunftsweisender Schritt für die gesamte Region.“ red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Informationen: https://www.region-frankfurt.de/Gigabitregion