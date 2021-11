Bensheim. Die kostenlose Kartenvergabe für die Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings und Kurt-Hübner-Regiepreises am 11. Dezember im Bensheimer Bürgerhaus startet nicht – wie ursprünglich geplant – am 20. November, sondern am 27. November in der Tourist Information Bensheim.

Selbstverständlich wird bei allen Planungen die aktuelle Pandemielage berücksichtigt, heißt es in einer Pressenotiz aus dem Rathaus.