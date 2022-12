Kostenlose Kurse für Kinder an der Bergstraße

Bergstraße. In sieben Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts in Bensheim, Mannheim, Schwetzingen, Karlsruhe, Speyer, Neustadt und Wiesloch findet an diesem Samstag, 10. Dezember, ein kostenloser „Pfitzenmeier Young-Day“ statt.

Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre haben die Möglichkeit, verschiedene Kurs- und Bewegungsprogramme auszuprobieren und dadurch den Spaß an der Bewegung zu finden. Über ein Kontaktformular unter pfitzenmeier.de/young-day kann man sich für verschiedene Kurse und Workouts anmelden, die von professionellen Trainern geleitet werden.

Die Kurse sind auf die jeweilige Altersklasse zugeschnitten und reichen von Eltern-Kind-Turnen über verschiedene Tanzkurse bis hin zu Box-Kondition. Der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund, weshalb die Teilnahme an diesem Tag kostenlos ist.

Wer möchte, kann vor Ort freiwillig für „Fit Nature“ spenden. Mit dem Erlös werden nachhaltige und soziale Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt. red