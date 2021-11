Kostenlose Corona-Tests: Nachfrage in Hessen steigt wieder, aber kein "Ansturm"

Hessen. Seitdem Corona-Schnelltests wieder kostenlos für alle Bürger und Bürgerinnen erhältlich sind, verzeichnen Betreiber von Teststationen in Hessen einen Anstieg der Nachfrage. "Nachdem die kostenlosen Tests eingestellt wurden, ist die Anzahl der Antigen-Schnelltest um durchschnittlich 40 Prozent zurückgegangen. Inzwischen ist die Nachfrage wieder deutlich gestiegen", sagte Christoph Neumeier, Gründer und Geschäftsführer von Covimedical. Das Unternehmen mit Sitz in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) betreibt bundesweit über 90 Teststationen, davon mehr als 20 in Hessen.

"Wir hören von verstärkter Nachfrage, die aber weit entfernt ist von einem "Ansturm"", sagte Katja Förster vom Hessischen Apothekerverband in Offenbach. Einen Engpass befürchten weder Förster noch Neumeier. "Einen kostenlosen Schnelltest werden die meisten Bürger sicher relativ einfach organisieren können. Denn Antigen-Tests lassen sich noch vergleichsweise einfach organisieren", erläuterte Neumeier. Testkits und Schutzbedarf seien auf Lager, sagte Förster. Allerdings sei es für viele Apotheken in der ohnehin schon angespannten Personalsituation schwierig, noch Personal für das Testen abzustellen.