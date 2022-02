Kosten und Baudauer für Teilchenbeschleuniger werden erneut überprüft

Darmstadt. Für die gigantische Teilchen-Beschleunigeranlage nordöstlich des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt werden derzeit erneut die Kosten und die Baudauer geprüft. Das Bundesforschungsministerium werde die Ergebnisse voraussichtlich noch in diesem Quartal vorstellen, sagte der Technische GSI-Geschäftsführer, Jörg Blaurock, am Dienstag bei einer Baustellenbesichtigung. Durch die Corona-Pandemie könnten sich die Arbeiten verzögern. Es müsse sich zeigen, wie die Pandemie sich möglicherweise auf Lieferketten auswirke. Auch die Kosten könnten noch einmal steigen.

Die Teilchen-Beschleunigeranlage gilt als eine der weltweit größten Anlagen physikalischer Grundlagenforschung. Mit der Anlage soll die Entstehung des Universums erforscht werden - in einem unvorstellbar kleinen Maßstab. Darüber hinaus könnten auch neuartige Anwendungen in Medizin und Technik entwickelt werden. Die Kosten sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Waren ursprünglich rund 1,3 Milliarden Euro veranschlagt worden, lag die Höhe der Gesamtinvestitionen zuletzt bei rund 3,1 Milliarden Euro.

Auf dem rund 20 Hektar großen Gelände arbeiten derzeit Hunderte Bauarbeiter. Erste Experimente in der neuen Anlage sollen 2025 starten, der Abschluss der Bauarbeiten ist für 2027 geplant.