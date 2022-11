Kopfläuse sind kein Grund zur Panik, aber Auskämmen alleine reicht oft nicht

Bergstraße. Es kann jeden treffen – besonders leicht aber Kinder und Jugendliche. Denn in Kindergärten und Schulen verbreiten sich Kopfläuse besonders leicht. Und diese Einrichtungen sind auch verpflichtet, entsprechende Fälle zu melden. Beim Bergsträßer Gesundheitsamt sind 2019 insgesamt 417 Meldungen eingegangen, 2020 waren es 126, 2021 wurden 128 Fälle gemeldet und 2022 gab es bis vor wenigen Tagen 68 Meldungen.

Unangenehm, aber ungefährlich Die Kopfhaut juckt und dann bewegt sich auch noch was im Haar: Kopfläuse sind keine angenehme Angelegenheit. Mit fehlender Körperhygiene haben die stechenden Parasiten, die sich häufig im Haar von Vor- und Grundschulkindern einnisten, aber nichts zu tun. Und sie sind auch nicht gefährlich: Die Tiere übertragen hierzulande keine Krankheiten, so der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Dennoch gilt: Je früher der Befall erkannt wird, desto weniger können sich die Kopfläuse weiterverbreiten. Steht die Kopflaus-Diagnose, darf das betroffene Kind auch nicht mehr in Kita oder Schule. Stattdessen steht regelmäßiges Auskämmen auf dem Stundenplan. Dafür das Haar mit Wasser und einer Haarspülung anfeuchten und Strähne für Strähne vom Ansatz bis zur Spitze mit einem speziellen Läuse- oder Nissenkamm mit engen Zinken durchkämmen. Den Kamm anschließend auf einem hellen Papier- oder Handtuch abstreifen. Denn so lässt sich erkennen, ob noch Läuse im Haar sind. Ausgewachsene Läuse sind etwa drei Millimeter lang und rötlich-braun. Ihre winzigen Eier, die sogenannten Nissen, ähneln gelben oder braunen Samen. Sind die Läuse bereits daraus geschlüpft, haben sie eine weiße Farbe. Da das Auskämmen laut BVKJ oft nicht ausreicht, um alle Läuse loszuwerden, sollte zusätzlich ein Läusemittel verwendet werden – am besten mehrmals. Denn auch acht bis zehn Tage nach der Behandlung können noch Larven nachschlüpfen. Läusemittel gibt es in der Apotheke beispielsweise als Shampoo, Spray oder als Lösung. Hat sich das Kind Kopfläuse eingefangen, sollten alle Familienmitglieder regelmäßig ihre Haare mit dem Läusekamm kontrollieren. Sonst steckt man sich leicht gegenseitig wieder an. dpa

Positiver Corona-Nebeneffekt

Dr. Alexander Beile, Leiter des Bergsträßer Gesundheitsamtes weist darauf hin, dass die Anzahl der eingehenden Meldungen von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird: Unter anderem könnten die Abstandsregeln während der Coronavirus-Pandemie hier zuletzt einen positiven Nebeneffekt erzielt haben. Generell sei jedoch von einer Dunkelziffer auszugehen, da das Vorkommen von Läusen oft fälschlicherweise als Hygieneproblem gesehen wird und somit schambesetzt ist.

Vorurteile abbauen

Um die gängigen Vorurteile abzubauen und die Bevölkerung über dieses Thema aufzuklären, wurde das umfangreiche Präventionsprogramm des Kreises Bergstraße um eine neue, informative Wanderausstellung zum Thema Kopfläuse ergänzt.

Die Ausstellung, die aktuell aus 17 DIN-A3-Folien besteht, erlaubt Einblicke in die mikroskopische Welt der Läuse und Nissen. Zum Gelingen der Ausstellung trägt auch ein Perückenmodell bei, das anschaulich zeigt, wie Nissen an den Haaren kleben bleiben und wie die Larven schlüpfen.

Die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin des Kreises Diana Stolz dankt dem Gesundheitsamt für die Initiative, Menschen mit der Thematik vertraut zu machen, ohne Angst zu erzeugen: „Eine geeignete Information für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrpersonal und Kinder ist wichtig. Nur so kann Ängsten entgegengewirkt und einer Weiterverbreitung in Schule, Kindergarten und Familie vorgebeugt werden. So können Vorurteile ausgeräumt werden.“

Übertragung von Haar zu Haar

Die Übertragung der Kopfläuse erfolgt von Haar zu Haar. Gegenstände und Kleidungsstücke spielen eine untergeordnete Rolle. Läuse setzen sich nicht dauerhaft in Betten oder Mützen fest, sondern suchen schleunigst einen geeigneten Wirt, um Blut zu saugen, da sie innerhalb weniger Stunden Nahrung brauchen. Besonders häufig seien Kinder zwischen acht und neun Jahren betroffen, denn gerade diese Altersgruppe stecke wohl die Köpfe gern eng zusammen, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Bergstraße.

Zweite Behandlung ist wichtig

Erwachsene Läuse werden durch eine geeignete Behandlung abgetötet, deshalb dürfen Kinder nach einer solchen Anwendung am nächsten Tag wieder in die Schule oder den Kindergarten gehen. In der Apotheke gibt es verschiedene als wirksam anerkannte Produkte. Diese sind auf Rezept – dann übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Einkaufskosten – oder auch rezeptfrei erhältlich. Nach acht bis zehn Tagen muss die Behandlung jedoch wiederholt werden, weil dann eventuell überlebende Nissen zu erwachsenen Läusen herangereift sind.