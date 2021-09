Konzerte, Lorscher Abt und einmal Kabarett: Bergsträßer Bühnentermine in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Wieder einmal zu Gast mit gleich zwei Konzerten ist am Freitag (10.), 17 und 20 Uhr, das Gitarrenduo Café del Mundo, das zuletzt Kompositionen von Manuel DeFalla, Chick Corea, Enrique Granados, Al Di Meola und Paco de Lucia zu einem Programm verarbeitet hat.

Musiktheater Rex Bensheim

Nach schwerer Erkrankung ist Walter Trout wieder auf Tour. Am Donnerstag (9.), 20.30 Uhr, ist der amerikanische Bluesrock-Veteran wieder einmal im Rex zu erleben.

Sapperlot-Sommerbühne Lorsch

Mit gleich sechs Veranstaltungen ist das Theater Sapperlot in dieser Woche bei der Open-Air-Reihe auf der Klosterwiese dabei. Am heutigen Dienstag (7.), 19 Uhr, wird zunächst einmal unter vier Finalisten der Preisträger für den Lorscher Abt 2021 ermittelt. Am Mittwoch (8.), 19.30 Uhr, folgt der Kabarettist Florian Schroeder mit seinem Programm „Neustart“. Am Donnerstag (9.), 19.30 Uhr ist Balkan Pop mit Shantel & Bucovina Club Orkestar zu hören. Am Freitag (10.), 19.30 Uhr, steht neue folklorefreie Volksmusik aus Bayern mit der Band Dreiviertelblut auf dem Programm. Am Samstag (11.), 19.30 Uhr, gibt es den nächsten Poetry Slam mit Gastgeber Tilman Döring und speziellem Gast Peter Fischer. Und für den Abschluss am Sonntag (12.), 19 Uhr, sorgt die Weltmusik-Formation Masaa.

Museumszentrum Lorsch

Fünf Konzerte mit musikalischem Nachwuchs organisiert die Kulturförderung für die Bergstraße. Der zweite Termin findet am Sonntag (12.) von 16 bis 18 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal statt. Der Eintritt hierzu ist frei.

Schloss Heiligenberg Jugenheim

Großen Erfolg in der Region hat die südhessische Mundartband Lichtenberg. Am Freitag (20.), 20 Uhr, tritt sie im Innenhof von Schloss Heiligenberg auf. hol/BILD:Austin HArgrave/Frank Eidel/ Andy Spyra/Bert Heinzlmeier/Veranstalter