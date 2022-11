Kontrollen in Gaststätten und Spielhallen

Bergstraße. Beamte der Polizeidirektion Bergstraße haben gemeinsam mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeitern der Ordnungsämter in der vergangenen Woche Lokale und Spielhallen in Heppenheim und Bürstadt kontrolliert.

In zwei Shisha-Bars in Heppenheim stellten die Ermittler insgesamt 22 Kilogramm unversteuerten Tabaks sicher. Die Verantwortlichen müssen sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz verantworten. Zudem stellten die Beamten in einem Lokal einen Verstoß gegen die Brandschutzverordnung wegen eines nicht ordnungsgemäßen Kamins sowie einen Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz fest.

In Bürstadt wurden in Zusammenarbeit mit Kräften der Bereitschaftspolizei rund 30 Personen ontrolliert, die sich in drei verschiedenen Shisha-Bars und Gaststätten aufhielten. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden bei drei Personen insgesamt 60 Gramm Haschisch, kleine Mengen Marihuana und zwei Gramm Kokain gefunden und beschlagnahmt. Die Ordnungshüter leiteten Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Weiterhin wurden in einer der überprüften Shisha-Bars mehrere Dosen mit vermutlich unversteuertem Shisha-Tabak gefunden und sichergestellt. Der Inhaber wird sich nun wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz zu verantworten haben. pol