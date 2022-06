Kontinuität an der Spitze von Hessenmetall

Darmstadt/Bergstraße. Die Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen von Hessenmetall hat bei ihrer Mitgliederversammlung Ines Weyand aus Darmstadt für weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. Auch ihre beiden Stellvertreter Achim Kopp und Lindenfels-Winterkasten und Gottlieb Hupfer aus Babenhausen wurden im Amt bestätigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Gerade scheinen sich die globalen Krisen wechselseitig abzulösen oder zu verstärken“, stellte Ines Weyand fest. „Zwei Jahre Corona-Pandemie, Lieferengpässe, Rohstoffknappheit und hohe Energiekosten machen unseren Unternehmen vielfältig zu schaffen. Zudem macht uns der schreckliche Angriffskrieg gegen die Ukraine fassungslos. Jenseits des unermesslichen menschlichen Leids lassen sich die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft noch nicht genau beziffern. Die Unsicherheit in den Unternehmen hat zugenommen.“

An die Politik appellierte sie, die Rahmenbedingungen für Unternehmen so zu verbessern, dass die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes erhalten bleibt und gestärkt wird: „Die einseitige Abhängigkeit von einzelnen Staaten bei Energie- und Rohstofflieferungen muss aufgelöst werden, so Weyand“ red