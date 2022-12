Kommunen bereiten sich auf Silvester ohne Corona-Verbote vor

Hessen. Die hessischen Kommunen bereiten sich auf das erste Silvester seit zwei Jahren ohne Corona-Beschränkungen vor und planen für die Nacht Kontrollen oder die Einrichtung von Böllerverbotszonen. So ist etwa in Frankfurt auf der berühmten Mainbrücke, dem Eisernen Steg, kein Feuerwerk zugelassen. "Ziel ist es, die meist eng gedrängten Menschen auf der Brücke vor Verletzungen zu schützen", erklärte die Stadt.

Die Regelung gilt laut den Angaben ab drei Stunden vor und bis drei Stunden nach Mitternacht und bezieht sich auf Raketen, Böller, Kanonenschläge und Feuerwerksbatterien, aber auch auf bengalische Fackeln oder Feuerfontänen. Auf beiden Seiten würden entsprechende Kontrollen durchgeführt, hieß es.

In Kassel ist das Abbrennen von Feuerwerk zum Jahreswechsel im Stadtgebiet grundsätzlich erlaubt - allerdings gibt es einige Ausnahmen. Neben den grundsätzlichen Schutzzonen rund um Kirchen, Krankenhäusern oder Alten- und Kinderheimen gilt nach Angaben der Stadt aus Brandschutzgründen ein Böllerverbot in der Nähe von historischen Gebäuden. Um die Umwelt zu schützen, ist zudem das Zünden von Feuerwerkskörpern in Natur- und Landschaftsschutzgebieten auf Flächen der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) untersagt.

In den vergangenen beiden Silvesternächten galten in Hessen pandemiebedingt verschiedene Einschränkungen wie ein Verkaufsverbot von größerem Feuerwerk.