Kollision mit Straßenlaterne - Zeugen gesucht

Kirschhausen. Am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 6.20 und 06.40 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 460 in Heppenheim-Kirschhausen eine Verkehrsunfallflucht, nun sucht die Polizei nach Zeugen und berichtet: Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr die Siegfriedstraße in Richtung Fürth und verlor in Höhe der Ortsfeuerwehr in Kirschhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei stieß der Unbekannte gegen eine Straßenlaterne und riss diese aus dem Boden. Das Fahrzeug, welches durch den Aufprall stark an der rechten Front beschädigt wurde, drehte sich und kam auf dem Hof der Feuerwehr zum Stehen. Der Fahrer sowie ein Mitfahrer flüchteten vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, insbesondere zwei Frauen, die in einem Fahrzeug mit Pferdetransporter den Unfall beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Nummer 06252/7060 zu melden.