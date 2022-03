Kollekte für ukrainische Flüchtlinge

Bergstraße. In allen Gottesdiensten der evangelischen Kirchengemeinden wird an diesem Sonntag für die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge gesammelt.

Die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ hat ihren Kollektentext aktualisiert. Darin heißt es unter anderem: „Unsere Partnerkirchen in Polen, Tschechien und Rumänien haben sofort mit Kriegsbeginn umfangreiche Hilfsangebote gestartet. Vor allem Frauen und Kinder werden an der Grenze zur Ukraine abgeholt und versorgt. (...) Auch in nächster Zeit wird mit sehr vielen Kriegsflüchtlingen gerechnet, die auf Unterstützung angewiesen sind. Kirche und Diakonie unserer Partnerkirchen sind vor Ort und leisten diese wertvolle Arbeit, die Sie mit Ihrer Kollektengabe unterstützen.“

Der Krieg gegen die Ukraine stelle auch die Kirche vor große Herausforderungen, erklärte der Bergsträßer Dekan Arno Kreh. „Diakonische Werke und Kirchengemeinden in ganz Deutschland leisten gemeinsam mit den Organisationen vor Ort wichtige Arbeit. Angesichts des Krieges und der großen Not bitte ich darum, die Aktion ‚Hoffnung für Osteuropa‘ zu unterstützen“.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) rät derzeit von Sachspenden ab, weil dadurch die Flüchtlingswege blockiert werden könnten. Die Diakonie-Katastrophenhilfe bittet um Geldspenden: Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin, Evangelische Bank, IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02 BIC: GENODEF1EK1, Stichwort: Ukraine Krise red