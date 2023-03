Körperliche Auseinandersetzung in Worms endet mit Schwerverletztem

Worms. Ein 46 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in der Wormser Innenstadt von einem Fremden angegriffen worden. Am Ausgang der Kaiserpassage, der zum Platz „Am Römischen Kaiser“ führt, versuchte sich der Täter gegen 17.30 Uhr an dem 46-Jährigen durch das Gedränge der Menschen vorbeizudrücken, berichtet die Polizei. Als er den unbekannten Mann darauf ansprach, schlug er ihm mehrfach ins Gesicht. Der 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, während der Täter flüchtete.

Der Mann soll zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß mit normaler Statur gewesen sein. Er soll schwarzes Haar und einen schwarzen Vollbart getragen haben und mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Täter unter der Telefonnummer 06241/852-0 abzugeben.