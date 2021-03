Zwar ist die Klasse 6vb an der Mittelpunktschule Gadernheim (MPS) in zwei Gruppen aufgeteilt: Neun der 18 Schüler lernen von zu Hause aus, genauso viele mit Maske und Abstand in den Unterrichtsräumen. Dank moderner Technik bleiben die beiden Gruppen dabei aber nicht unter sich. Im Gegenteil: Steht etwa Arbeit in Zweierteams an, tüfteln Schüler in der Klasse zusammen mit ihren Partnern in den

...