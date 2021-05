Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden

Frankfurt. Die Koalitionsgespräche über eine neue Stadtregierung in Frankfurt befinden sich auf der Zielgeraden. "Wir sind in den letzten Verhandlungen, es sieht alles gut aus", sagte die Vorstandssprecherin der Grünen, Beatrix Baumann, am Montag. Nachdem zunächst über die Inhalte beraten worden sei, gehe es jetzt um Zuständigkeiten und Positionen, also beispielsweise um die Verteilung der Dezernate. Die Grünen wollen gemeinsam mit SPD, FDP und der Volt-Partei in einem sogenannten "Ampel Plus"-Bündnis regieren.

Voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag soll der Koalitionsvertrag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es sei ein sehr langes, umfangreiches Papier, sagte Baumann.