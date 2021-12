Knebel ist neuer Chefarzt am Kreiskrankenhaus

Bergstraße. Chefarztwechsel am Kreiskrankenhaus in Heppenheim: Professor Dr. Simon Schimmack, der bislang vor Ort die Arbeit der Allgemein- und Viszeralchirurgie in dem zum Universitätsklinikum Heidelberg gehörenden Haus verantwortete, verlässt die Klinik. Er geht zurück in seine Heimatstadt Duisburg, wo er ebenfalls als Chefarzt an einem Krankenhaus arbeiten wird.

Die freiwerdende Chefarztstelle am Kreiskrankenhaus übernimmt Mitte Januar Professor Dr. Phillip Knebel. Der 44-Jährige ist derzeit Erster Oberarzt in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie am Heidelberger Uniklinikum.

Der neue Chefarzt kennt das Kreiskrankenhaus bestens. Als Oberarzt war er vor einigen Jahren bereits in Heppenheim. Jüngst hat er zudem Professor Dr. Schimmack für kurze Zeit vertreten. Beide kennen und schätzen sich aus enger Zusammenarbeit in früheren Jahren im Heidelberger Uniklinikum.

„Wir freuen uns, dass wir einen geräusch- und reibungslosen Wechsel vollziehen können. Der Übergang, das zeigt sich in diesen Tagen, ist nahtlos“, sagt der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, Daniel Frische, und fügt hinzu: „Unser ausdrücklicher Dank geht an Professor Dr. Schimmack, der eine gut aufgestellte Abteilung hinterlässt.“

Zugleich betont der Leitende Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Dr. Andreas Ofenloch: „Mit Professor Knebel haben wir einen Nachfolger gefunden, der fachlich und menschlich hervorragend zum Team passt.“ Wie sein Vorgänger gilt er als ausgezeichneter und vielseitiger Chirurg mit großer Berufserfahrung und ausgestattet mit hervorragender Führungskompetenz.

Beruflich ist der Pfälzer in Heidelberg groß geworden, dort hat er studiert und konnte am Uniklinikum an unterschiedlichen Stellen sein fachliches Können weiterentwickeln. Professor Dr. Knebel ist ein Mann der Praxis, der zugleich einen großen Erfahrungsschatz aus wissenschaftlichem Wirken einbringt. „Mir ist die Arbeit im OP wichtig“, betont der Chirurg. Und er fügt an: „Ich freue mich sehr, hier in Heppenheim die chirurgische Abteilung in Zukunft mitgestalten zu dürfen.“

Dass das Kreiskrankenhaus aktuell generalsaniert wird, womit auch strukturelle Neuausrichtungen einhergehen, sieht er als Chance der Zukunftssicherung und für den weiteren Ausbau des Standortes. „Mit dem Kreiskrankenhaus haben die Bergstraße und die umliegenden Regionen ein breit aufgestelltes Haus, das mit kurzen Wegen die medizinische Versorgung vor Ort sichert. Durch die Zugehörigkeit zum Heidelberger Uniklinikum ist zugleich in komplexen Fällen der direkte und schnelle Zugang zu universitärer Medizin gesichert. Eine ideale Lösung“, so Prof. Dr. Schimmack, der zufrieden und gerne auf seine Zeit in Heppenheim zurückblickt.

Dr. Knebels Ziel ist, die bestehenden Schwerpunkte weiter auszubauen. Dazu zählen unter anderem die Dick- und Enddarmchirurgie und die Bauchspeicheldrüsenchirurgie, die Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie sowie die Adipositaschirurgie. red

