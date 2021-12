Knapp eine Million Besucher bei Frankfurter Weihnachtsmarkt

Frankfurt. Knapp eine Million Menschen haben den Frankfurter Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nach einer Schätzung der Stadt besucht - und damit halb so viele wie vor der Corona-Pandemie. "Pandemiebedingt fehlte es erwartungsgemäß an Pendlern, Touristen und Tagesausflüglern. Auch das Wetter mit vielen Regentagen und verhältnismäßig milden Temperaturen war für einen Weihnachtsmarkt nicht ideal", teilte die Stadt Frankfurt am Dienstag mit. Insgesamt gehe man jedoch von einem Erfolg aus. Der Weihnachtsmarkt geht an diesem Mittwoch zu Ende. Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, war die Zahl der Stände reduziert und die Fläche des Marktes erhöht worden. Die Stadt rechnet mit erheblichen Mehrkosten.

