Knapp ein Drittel der unter Dreijährigen in Hessen geht in die Kinderbetreuung

Hessen. Rund 58 900 Kinder unter drei Jahren werden in Hessen in einer Kindertageseinrichtung oder in der Tagespflege betreut. Die Zahl der Betreuungsverträge sei im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mit (Stichtag 1. März 2022). Die Betreuungsquote kletterte von 31,3 Prozent leicht auf 32,5 Prozent. Dieser Wert beschreibt den Anteil der betreuten Kinder an allen Kindern in der Altersgruppe der unter Dreijährigen.

Eine überdurchschnittlich hohe Betreuungsquote gibt es der Statistik zufolge beispielsweise in Bad Homburg im Taunus mit 48,8 Prozent oder in Marburg mit 44,6 Prozent. Eine eher niedrige Quote verzeichne Rüsselsheim mit 15 Prozent und Hanau mit 20,7 Prozent, teilte das Landesamt mit.