Knapp die Hälfte der Mütter mit kleinen Kindern erwerbstätig

Hessen. Weniger als die Hälfte der hessischen Frauen mit Kindern unter sechs Jahren sind im Jahr 2021 erwerbstätig gewesen. Von den 133 000 erwerbstätigen Müttern waren rund drei Viertel (74,5 Prozent) in Teilzeit beschäftigt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil von 48,6 Prozent der erwerbstätigen Mütter mit kleinen Kindern sei im Vergleich zum Jahr 2011 nahezu unverändert geblieben.

Die Erwerbstätigenquote bei hessischen Männern mit Kindern unter sechs Jahren sei dagegen deutlich höher gewesen. Im Jahr 2021 habe die Quote 88,5 Prozent betragen. Von den 208 000 erwerbstätigen Vätern hätten 7,8 Prozent in Teilzeit gearbeitet, teilten die Statistiker mit. Im Jahr 2021 hatte die Erwerbstätigenquote bei Vätern mit kleinen Kindern bei 92,6 Prozent gelegen.