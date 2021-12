Knapp 85 Millionen Euro für Radwege-Ausbau in Hessen

Wiesbaden. Für den Ausbau von Radwegen in Hessen soll im kommenden Jahr mehr Geld zur Verfügung stehen. Insgesamt summierten sich die möglichen Investitionen von Bund, Land und Kommunen auf voraussichtlich knapp 85 Millionen Euro, das seien gut 10 Millionen mehr als im laufenden Jahr, teilte das hessische Verkehrsministerium auf Anfrage in Wiesbaden mit.

In Radwege an Landesstraßen sollen 13 Millionen Euro und in Radwege an Bundesstraßen 15 Millionen Euro fließen. Weitere 40 Millionen Euro stellten Bund und Land für den Fuß- und Radverkehr in Kreisen, Städten und Gemeinden zur Verfügung. Die Förderung betrage dabei in der Regel 70 Prozent, so dass zusammen mit kommunalen Mitteln gut 56 Millionen Euro investiert werden könnten.

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) erklärte, das Jahr 2022 werde einen echten Schub für die Fahrradinfrastruktur bringen. Immer mehr Menschen nutzten das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel, sie bräuchten gute und sichere Wege.