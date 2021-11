Klose: Bei Booster-Impfungen in Hessen Älteren den Vortritt lassen

Hessen. Angesichts des Ansturms auf die Corona-Auffrischimpfungen hat Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) jüngeren Menschen nahegelegt, Älteren den Vortritt zu lassen. "Es ist ja nicht so, dass der Impfschutz plötzlich am sechsten Monat plus einen Tag einfach aufhört", sagte Klose dem privaten Radiosender Hit Radio FFH. Vielmehr bauten die Menschen den Immunschutz langsam ab, und je älter sie seien, desto schneller gehe das. "Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass zunächst mal die Älteren, die Vorerkrankten, die Immunsupprimierten zur Auffrischimpfung kommen können", erklärte der Minister. Alle anderen bat er, sich noch etwas zu gedulden. "Bei den wenigsten von uns dürfte es auch wirklich schon sechs Monate her sein", sagte Klose.

