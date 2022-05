„Klimawandel ist derzeit im Hintergrund – bis zur nächsten Flutkatastrophe“

Darmstadt. „Nachhaltigkeit, Klimawandel und CO2-Reduktion werden weltweit die Megathemen der nächsten Jahrzehnte sein, die von uns kluge globale Lösungen verlangen. Sie sind eine gesellschaftliche Herausforderung, aber auch eine Chance.“ So begrüßte Dirk Widuch, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Südhessen, die 140 Anwesenden bei der Veranstaltung „2022 Opening“ im Haus der Wirtschaft Südhessen in Darmstadt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand mit dem Vortrag „Zieht Euch warm an, es wird heiß!“ von Diplom-Meteorologe, Wettermoderator und Autor Sven Plöger der Klimawandel und dessen Herausforderungen für Gesellschaft und Wirtschaft.

Plöger warb in seinem Vortrag darum, den Klimawandel trotz zahlreichen weiteren weltweiten Herausforderungen und Krisen nicht aus dem Fokus zu verlieren: „Derzeit überlagert eine Krise die andere: In der Ukraine tobt einfurchtbarer Krieg, Corona ist immer noch nicht vorbei und all das führt dazu, dass der Klimawandel gefühlt wieder in den Hintergrund tritt. Bis uns möglicherweise eine neue Flutkatastrophe heimsucht ... Trotz allem ist es wichtig, in dieser Gemengelage seine optimistische Haltung nicht zu verlieren. Erstens, weil die Wissenschaft zeigt, dass ein Umsteuern theoretisch noch möglich ist, und zweitens, weil eine pessimistisch-hoffnungslose Einstellung uns ins keinster Weise voranbringt, schon gar nicht die nachfolgenden Generationen“, sagte Plöger.

Der Klimawandel ist nach Plögers Angaben „dramatisch“ und von „immenser Tragweite“. Und die Dynamik habe zugenommen. Deutschland sei hierbei für zwei Prozent am weltweiten Ausstoß von CO2 verantwortlich. 186 Länder der Welt emittieren weniger als Deutschland. Umgerechnet verbrauche Deutschland drei Erden pro Jahr. Die größten CO2-Emittenten seien die Vereinigten Staaten und China. Pro Kopf der Bevölkerung liege der CO2-Ausstoß eines Chinesen aber deutlich unter dem eines Deutschen. Von freiwilligen Lösungen oder Vereinbarungen zur Reduktion der CO2-Belastung hält Plöger wenig. Er zog einen Vergleich zur Einführung der Gurtpflicht in Autos im Jahr 1976. Damals sei das gesetzlich festgelegt worden und heute Normalität.

„Klimaschutz, Wohlstand und Wirtschaftswachstum sind keine Widersprüche“, betonte Geschäftsführer Dirk Widuch.“ Sie bedingen einander. Dafür braucht es aber eine Klimapolitik, die sich an Rationalität, Marktwirtschaft und Technologieoffenheit orientiert.“ Teil der Lösung sei auch die innovative Industrie.“ Eine starke Wirtschaft ist entscheidend für die Vorbildfunktion deutscher Klimapolitik. Gelingt es uns Produkte für mehr Klimaschutz bei uns herzustellen, können diese zum weltweiten Exportschlager werden und uns Wachstum und Wohlstand bescheren. Gleichzeitig trägt dies dazu bei, weniger von fossilen Energieträgern und damit von Despoten und Staaten abhängig zu sein, die nicht auf unserem Wertefundament stehen oder sogar mit diesen Einnahmen Krieg finanzieren.“

Die Abhängigkeit von russischem Gas bezeichnete Widuch als das Ergebnis einer verfehlten Energiepolitik der letzten 25 Jahre und mahnte an, Versorgungssicherheit in Europa schnellstmöglich zu erhöhen, durch einen zügigen Ausbau erneuerbarer Energien, der Stromnetze, der Wasserstoff-Pipelines, der Gasspeicher und der LNG-Terminals. Ebenso forderte er von der Politik einen dringend benötigten Bürokratieabbau sowie schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren bei Infrastrukturvorhaben.