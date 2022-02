Klimaschutz-Aktion: Stadtradeln startet im Mai

Lorsch. Öfter das Fahrrad nutzen, auf das Auto verzichten und auf diese Weise unter anderem zu einem besseren Klima beitragen, dafür wirbt die „Stadtradeln“-Kampagne. Im vorigen Jahr beteiligten sich mehrere Bergsträßer Kommunen an der Radfahr-Aktion. Auch in diesem Jahr ist der Kreis Bergstraße mit dabei – und Lorsch gehört ebenfalls wieder zu den Bergsträßer Kommunen, die mitmachen werden. Darüber informierte der Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze zur Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum dritten Mal dabei

Die Kampagne startet diesmal am 1. Mai und läuft bis 21. Mai. Die Verwaltung kümmert sich um die Bewerbung der Teilnahme. Die besten Radler und Teams, die am Schluss die meisten geradelten Kilometer vorweisen, werden geehrt. Rund 60 000 geradelte Kilometer kamen in Lorsch im vorigen Jahr zusammen. Fast 350 Aktive traten für diese Streckenleistung in die Pedale. Die neuerliche Teilnahme am Stadtradeln ist die dritte für Lorsch.