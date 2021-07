Klimabündnis organisiert Demo

Bergstraße. Das Klimabündnis Bergstraße ruft anlässlich der Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für den morgigen Samstag, 31. Juli, zu einer Demonstration auf. Sie beginnt um 11 Uhr am Hospitalplatz in Bensheim. Die Abschlusskundgebung findet auf dem Beauner Platz statt.

Die Organisatoren regen an, „selbstgemalte ausdrucksvolle Plakate mit eigenen Texten und Bildern zu Klimathemen“ mitzubringen. Während der gesamten Demonstration wird Gelegenheit bestehen, die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen durch Geldspenden zu unterstützen. Der Aufruf wird unterstützt vom DGB Kreisverband Bergstraße, DGB Heppenheim, BUND Bensheim, von der SPD Kreisverband Bergstraße sowie Bündnis90/Grüne (Kreisverband Bergstraße und Stadtverbände Heppenheim und Bensheim). red