Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Protestaktion Klima-Aktivisten kleben sich auf der Bundesstraße in Heppenheim fest

Bergstraße. Fast drei Stunden lang sah es in Heppenheim auf der Lorscher Straße aus wie beim Fahrverbot im Zuge der Ölkrise von 1973. Und thematisch war die Aktion auch gar nicht weit davon entfernt: Mitglieder der Bewegung „Letzte Generation" hatten die Bundesstraße 460 zwischen der Kalterer und der Tiergartenstraße am Kreisel in Höhe Europaplatz ab acht Uhr morgens blockiert, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.