Kleiner Brand im Atomkraftwerk

Biblis. Im abgeschalteten Bibliser Atomkraftwerk ist es kurzzeitig zu einem kleineren Brand gekommen, der aber von selbst wieder erloschen ist. Dass berichten sowohl die Kraftwerksbetreiber RWE als auch das Hessische Umweltministerium als Aufsichtsbehörde am Mittwoch. Danach kam es bereits eine Woche zuvor, am Mittwoch, 17. Februar, zu dem Vorfall im Kontrollbereich des Blocks A. Der Meiler wird zurzeit zurückgebaut, Brennelemente befinden sich keine mehr in dem Bereich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Arbeiten mit einer Seilsäge habe sich das Bauteil entzündet, das zerlegt werden sollte, heißt es weiter.

Das Ereignis sei zwar meldepflichtig, für Menschen oder die Umwelt habe allerdings keine Gefahr bestanden, berichten Kernkraftwerk und Behörde. Es habe zudem keinerlei radiologische Auswirkungen gegeben. sbo/sm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2