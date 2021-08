Kleine Reden gut gestalten

Bergstraße. Egal, ob es sich um eine fachliche Präsentation im Arbeitsleben, Redebeiträge auf Sitzungen oder Ansprachen bei Feiern handelt – zu einer Gruppe in treffend gewählten Worten zu sprechen, ist eine Herausforderung. Ein Online-Seminar der Kreisvolkshochschule Bergstraße vermittelt Grundlagen der Rhetorik und Kommunikation. Es leitet zur Vorbereitung eines Wortbeitrags an und zeigt, wie man den roten Faden behält. Der Kurs läuft am 3. September von 16 bis 20 Uhr in der vhs.cloud. Um teilzunehmen, braucht man einen internetfähigen PC/Laptop mit Mikrofon und Kamera. Die Zugangsdaten zum Kursraum in der vhs.cloud erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung. red

