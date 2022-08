Kleine Blutsauger im Wald und in Wiesen

Liebe Kinder, im Sommer verbringe ich meine Zeit am liebsten im Freien. Geht es euch auch so? Wenn ihr auch viel draußen seid und in Wäldern und auf Wiesen spielt, gibt es etwas, auf das ihr besonders aufpassen müsst: Zecken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zecken sind sehr kleine Tiere, die nur wenige Millimeter groß sind. Sie gehören zu den Spinnentieren und haben, genau wie Spinnen, acht Beine. Als Nahrung benötigen Zecken das Blut von anderen Tieren und von Menschen.

Fred Fuchs © MM

Man nennt Tiere, die von anderen Tieren leben, ohne sie zu fressen, übrigens Parasiten. Habt ihr das gewusst? Zecken warten häufig auf Grashalmen oder Ästen darauf, dass ein Mensch oder ein Tier vorbeikommt. Dann halten sie sich mit ihren zwei vorderen Beinen fest. Sitzen sie dann auf der Haut des Wirtes – so nennt man die Lebewesen, von denen sich Parasiten ernähren – suchen sie eine passende Stelle zum Blutsaugen. Passt deswegen vor alle auf eure Kniekehlen, den Haaransatz auf dem Kopf oder die dünne Haut hinter den Ohren auf – vor allem diese Stellen sollte man nach dem Spielen im Wald gründlich absuchen.

Das Blutsaugen selbst ist dabei für den Menschen nicht gefährlich. Wenn die Zecke vollgefressen ist, ist sie etwas größer als einen Zentimeter. Ist sie satt, lässt sie sich fallen und bringt sich in Sicherheit, um sich zu paaren und Eier zu legen.

Zecken können aber auch Krankheiten übertragen, wenn sie Blut saugen. Viren und Bakterien gelangen über die Zecke in die Blutbahn des Wirtes und können diesen krank machen. Deshalb ist es wichtig, sich im Sommer gründlich nach Zecken abzusuchen und sich gegen die Krankheiten impfen zu lassen. Passt gut auf euch auf und viel Spaß beim Spielen im Wald wünscht euch euer Fred Fuchs red