"Klasse Kids“ entdecken die Zeitung an der Bergstraße

Bergstraße. Der Bergsträßer Anzeiger lädt zum nunmehr 14. Mal zur Teilnahme an seinem medienpädagogischen Projekt „Klasse Kids“ ein, mit dem die Tageszeitung sich an die Grundschulen in ihrem Verbreitungsgebiet wendet. Seit der ersten Auflage im Jahr 2009 entdecken Jahr für Jahr gut 600 Schülerinnen und Schüler beziehungsweise 30 Klassen im Unterricht das Zeitunglesen für sich. Durchschnittlich 13 Schulen pro Jahr nehmen das Angebot des BA und seiner Kooperationspartner - der Sparkasse Bensheim, der Weinheimer Verlagsgruppe Beltz & Gelberg und der Medienanstalt Hessen - in Anspruch.

Am 7. März beginnt nun die 14. Auflage des Projekts, bei dem Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Grundschulklassen vier Wochen lang auf spielerische Weise die Tageszeitung kennenlernen werden. Bis zum 11. Februar, sind noch Anmeldungen möglich. Täglich erhält jeder Schüler ein druckfrisches Exemplar des BA zum Lesen, Blättern und Bilder betrachten.

Die Lesefähigkeit gilt schließlich als wichtigste Kompetenz für selbstständiges Lernen, und das nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch allen anderen schulischen Fächern. Damit sie sich bestmöglich entwickelt, ist es unerlässlich, die Lesemotivation zu wecken und eine Lesekultur zu entwickeln, die die unterschiedlichen Interessen der Jungen und Mädchen anspricht und sich den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler anpasst. Die Tageszeitung als Medium zur Leseförderung ist im Bildungsplan der Schulen fest verankert und bietet vielfältige Lerngelegenheiten für den Deutschunterricht sowie für den fächerübergreifenden Einsatz. Neben der Verbesserung der Lesestrategien und Leseflüssigkeit setzen sich die Schüler mit verschiedenen Textarten auseinander und üben das sinnerfassende Lesen. Außerdem erwerben sie Wissen über Themen in der Zeitung, die zum Verstehen der Welt notwendig sind. Das Leseförderprojekt eignet sich deshalb hervorragend dazu, Kinder zum kritischen Umgang mit dem Medium Zeitung und mit Medien ganz generell zu erziehen.

Wie intensiv und in welchen Fächern die Zeitung zum Einsatz kommt, können die Lehrerinnen und Lehrer individuell entscheiden. Der BA stellt ein umfangreiches Paket an Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern - darunter auch solche vom Verein Internet-ABC - für die Kinder zur Verfügung.

Die Schüler lernen zum Beispiel, wie die Zeitung aufgebaut ist, welche verschiedenen Berichterstattungsformen es gibt - von der Meldung bis zum Interview - oder befassen sich mit der Wirkung von Überschriften. Außerdem werden die Dritt- und Viertklässler angeregt, selbst kurze Berichte zu schreiben - etwa über den Schulalltag.

Bei „Klasse Kids“ geht es vor allem darum, dass die Kinder spielerisch die Zeitung entdecken und mit dem Medium vertraut gemacht werden. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Grundschüler für sehr viele Inhalte interessieren - vom Sport über die bunte Seite „Aus aller Welt“, aber vor allem auch für Nachrichten aus ihrem eigenen Wohnort und Umfeld. Außerdem gibt es täglich die BA-Kinderwelt mit Fred Fuchs sowie samstags eine ganze Seite für Kinder - ein idealer Einstieg in die Welt der Nachrichten.

Als Kooperationspartner von „Klasse Kids“ sind in diesem Jahr erneut die Sparkasse Bensheim, die Weinheimer Verlagsgruppe Beltz & Gelberg und die Medienanstalt Hessen mit im Boot. Weitere Informationen, ein Online-Anmeldeformular sowie Kontakt zu den Ansprechpartnern gibt es auf der Webseite des Bergsträßer Anzeigers. mik

