Das medienpädagogische Projekt „Klasse Kids“ wendet sich an dritte und vierte Grundschulklassen. Anmeldeschluss ist der 5. Februar.

Jeder Lerngruppe erhält vier Wochen lang – vom 1. März bis 27. März – den Bergsträßer Anzeiger im Klassensatz kostenlos geliefert. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Bastelexemplare. Die Samstagsausgabe mit der Kinderseite wird montags zugestellt.

Unterrichtsmaterial wird zum Download zur Verfügung gestellt. Zum Abheften der Arbeitsblätter erhält jeder Schüler eine Projektmappe.

Besuche von Redakteuren und durch den Kooperationspartner Beltz & Gelberg in den Klasse sowie Betriebsführungen in der Druckerei in Mannheim sind möglich, sofern die Regelungen in Folge der Coronavirus-Pandemie dies zulassen.

Jede Klasse erhält das Buch „Mein Geld, dein Geld – von Mäusen, Kröten und Moneten“ des Verlags Beltz & Gelberg, Autor: Mike Schäfer.

Überdies gibt’s für alle fleißigen „Klasse Kids“ ein Lese-Diplom.

Projektbetreuung – Kundenservice: Beate Kuhn, Michaela Eisenhauer, Telefon: 06251/1008-16, E-Mail: ba-service@bergstraesser-anzeiger.de / Redaktion: Michael Ränker, Telefon: 06251/1008-46, E-Mail: mraenker@bergstraesser-anzeiger.de

Weitere Informationen und ein Online-Anmeldeformular für Lehrerinnen und Lehrer gibt es auf der Webseite des Bergsträßer Anzeigers.

Internet: www.bergstraesser-anzeiger.de/klasse_kids mik