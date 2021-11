Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Christliche Kirche - Bischöfe Peter Kohlgraf und Volker Jung in der Domkirche über Ökumene in Zeiten des Wandels Kirchen in fundamentaler Vertrauenskrise

„Bergsträßer Rede“: EKHN-Präsident Volker Jung (links) mit dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf in der Lampertheimer Domkirche. © Berno Nix/sm