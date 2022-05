Kirchen-Einbrecher flüchteten ohne Beute

Alsbach. Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Aufklärung eines Einbruchs in die Evangelische Kirche in Alsbach helfen können.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, war das Gotteshaus an der Kirchstraße am vergangenen Freitag im Zeitraum zwischen 17 und 19 Uhr in das Visier von Kriminellen gerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter in die Kirche und machten sich an der Tür zur Sakristei zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittler des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

