Bergstraße. Das Evangelische Dekanat Bergstraße und die Katholischen Dekanate Bergstraße laden für Mittwoch (3. Februar), 19.30 Uhr, gemeinsam zu einem Fachgespräch mit den drei Bergsträßer Landratskandidaten ein, die am 14. März sowie im Falle einer nötigen Stichwahl am 28. März zur Wahl stehen. Der Diskussion in der Lampertheimer Martin-Luther-Kirche stellen sich Karsten Krug (SPD), Christian Engelhardt (CDU), und Evelyn Berg (Grüne).

Drei Themenbereiche, die sowohl für die Evangelische als auch für die Katholische Kirche von Bedeutung sind, werden bei der Veranstaltung ausführlich diskutiert: Schöpfung bewahren, Soziale Teilhabe ermöglichen, Demokratie stärken – Rassismus entgegentreten.

Experten dieser Themenbereiche werden in das Gespräch jeweils mit einem kurzen Input einleiten und anschließend an der Diskussion mit den Bewerbern teilnehmen. Dafür stehen Sabine Allmenröder (Fachstelle gesellschaftliche Verantwortung im Evangelischen Dekanat), Martin Fraune (Caritas), Tobias Lauer (Diakonisches Werk) sowie Manfred Forell (Initiative gegen Rechtsextremismus) zur Verfügung. Moderatoren sind Dekan Arno Kreh und Dekanatsreferentin Renate Flath. Die Bearbeitung der Anfragen aus dem Chat übernehmen Präses Michael Wörner und Michael Ohlemüller von der Katholischen Betriebsseelsorge Südhessen.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie wird es keine Präsenzveranstaltung geben. Die Diskussion mit den Kandidaten in der Lampertheimer Martin-Luther-Kirche findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Stattdessen ist eine Liveübertragung geplant, an dem man sich per Chat beteiligen kann. red

Info: Die Diskussion wird am 3. Februar ab 19.30 Uhr per Livestream aus der Martin-Luther-Gemeinde übertragen: https://t1p.de/landratswahl-kreis-bergstrasse