Kinofilm und Buchvorstellung

Bergstraße. Die Kreisgruppe Bergstraße im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) setzt am Samstag, 6. Mai, ihre Umweltfilmreihe mit Rahmenprogramm – jetzt unter dem Titel „Klima-Kino“ fort. Unter dem Motto „Was essen wir morgen: fleischlos in die Klimaneutralität?“ werden um 16 Uhr im Saalbau-Kino in Heppenheim zwei Folgen der Arte-Reihe „Wen dürfen wir essen?“ gezeigt. Im Anschluss ist eine Diskussion mit Vertretern von Landwirtschaft und Politik geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum „Klima-Kino“ ist das Foyer des Saalbau-Kinos ab 15.30 Uhr geöffnet, die Veranstalter halten Informationsmaterial über Tierhaltung und Fleischkonsum in Deutschland bereit. Die BUND-Arbeitsgruppe Ernährung bietet selbstgemachtes veganes Fingerfood an. Der Eintritt ist frei.

Wie die Agrar- und Ernährungswende realisiert werden kann und welche Maßnahmen die Politik jetzt unbedingt beschließen sollte, beschreibt Friederike Schmitz, eine Protagonistin der Arte-Dokumentation, in ihrem 2022 erschienenen Buch „Anders satt: Wie der Ausstieg aus der industriellen Tierhaltung gelingt“. Die Philosophin und Tierethikerin stellt das Buch auf Einladung des BUND Bergstraße am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr in Heppenheim im Marstall im Kurmainzer Amtshofs vor. red