Kindheitshelden auf der Briefmarke

Habt ihr’s schon mitbekommen, liebe Kinder? Es gibt Neuigkeiten von der wohl bekanntesten Biene überhaupt. Und diese Biene, die ich meine, die nennt sich ... genau, Maja! Sie hat es nicht nur auf eine Briefmarke geschafft, Letztere ist sogar als die Schönste des Jahres 2020 ausgezeichnet worden. Das ist zumindest das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Post, die so zum ersten Mal durchgeführt worden ist. Auf dem zweiten Platz ist das Motiv Sesamstraße gelandet, Platz drei ging an die Haselmaus und Platz vier an die Marke Willy Brandt – Kniefall von Warschau vor 50 Jahren. Bei so vielen bunten Kindermotiven könnte man ja mal wieder einen Brief schreiben, oder? Vielleicht an eure Großeltern, die freuen sich sicher! Euer Fred Fuchs ssr

