Kinderspielgeräte auf Spielplatz mit Farbe beschmiert

Darmstadt. Mindestens 500 Euro Schaden haben zwei noch unbekannte Täter am Mittwoch (28.4.) in Darmstadt verursacht, als sie gegen 18.45 Uhr sowohl die Rutsche als auch eine Schaukel des Kinderspielplatzes in der Eysenbachstraße mit Farbe

beschmierten. Dort spielende Kinder konnten in diesem Zusammenhang zwei männliche Jugendliche beobachten, von denen jedoch keine Personenbeschreibung vorliegt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt alle Hinweise zu den Vandalen unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

